Иркутские волонтеры восстанавливают фасады памятников деревянного зодчества

Для большинства туристов путешествие к Байкалу начинается с Иркутска. Этот старинный город не позволяет обойти вниманием свою архитектуру. Многие деревянные здания столицы восточной Сибири были построены еще в первой половине XVIII века. Город бережно донес свой исторический облик до наших дней, но без должного ухода дома начали терять свое былое величие. Цель акции «Фасадник» — привести фасады деревянных шедевров в порядок.

«Как известно, Иркутск славится деревянным зодчеством, и мы не могли остаться в стороне. Поэтому мы приводим деревянные дома города Иркутска в порядок, в первую очередь те, которые находятся в плачевном состоянии», — рассказала руководительница оргкомитета мероприятия Наталья Севостьянова.

В ходе акции волонтеры уделяют особое внимание резным ставням, наличникам и старинным дверным ручкам, бережно очищая и восстанавливая их. В этом им активно помогают местные жители, которые лучше всех понимают, что без этого их родной город может утратить свою сибирскую красоту.

«Наш дом 1885 года постройки, очень древний, хочется сохранить его и дальше, чтобы проходящие мимо жители города и туристы любовались», — рассказала Наталья Дудченко, жительница одного из реставрируемых домов.

Движению «Фасадник» в этом году исполняется пять лет. За это время добровольцам удалось восстановить облик 112 зданий. Они рассказывают, что без помощи волонтеров привести в порядок дом, особенно если он представляет историческую ценность, очень сложно, так как для этого требуются специальные согласования со службой охраны памятников архитектуры. Жители ценят историю родного города и всеми силами стремятся сохранить ее для будущих поколений.