Роналду назвал возвращение в «Манчестер Юнайтед» лучшим решением в его карьере

Манчестер, 12 сентября. Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что возвращение в стан «красных дьяволов» — это лучшее решение, которое он принимал.

По словам 36-летнего португальца, трансфер пришелся в самый подходящий момент. Он подчеркнул, что хочет выиграть с клубом АПЛ как можно больше трофеев.

«Возвращение в «Манчестер Юнайтед» — это лучшее решение, которое я принимал. Я хочу войти в историю, помочь добиться высших результатов и выиграть трофеи», — передает слова Роналду Telefoot.

Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, он переехал в английский чемпионат из лиссабонского «Спортинга». За туринский «Ювентус» форвард выступал с 2018 года.

Ранее Роналду записал в свой актив первый гол за «Манчестер Юнайтед» после возвращения в английский клуб. Португалец отличился в домашнем матче против «Ньюкасла».