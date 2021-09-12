Пенсионная система США испытывает нехватку денег

Вашингтон, 12 сентября. Американская пенсионная система в очередной раз столкнулась с нехваткой денег, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, за первое полугодие муниципальные органы власти США заняли для пенсионного финансирования более 10 млрд долларов через облигации. Как отмечают журналисты, эта сумма превышает любой аналогичный годовой показатель за последние 15 лет.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Газете.Ru», что в США проблема недофинансирования пенсионных схем стоит довольно остро. Она подчеркнула, что американская пенсионная система имеет много уровней, где большую часть играют частные сбережения и корпоративные пенсионные программы, которые частный бизнес организует для своих работников. Однако пенсии госслужащих финансируют муниципальные образования из собственного бюджета.

По словам Финогеновой, есть отдельные муниципалитеты, которые не в состоянии производить регулярные взносы в полном объеме. Поэтому у них возникают долги по финансированию своих пенсионных обязательств, что выливается в прирост долгов по облигациям, необходимых для текущих выплат, объяснила специалист.

Она добавила, что сейчас за счет федеральных стимулов купонные проценты по облигациям значительно ниже, чем доходность бумаг, в которые инвестируют «пенсионные» деньги. В связи с этим муниципалитеты начинают экономить на пенсионных взносах.

Экономист Константин Ордов ранее рассказал, как Соединенные Штаты стали заложниками необходимости постоянной эмиссии. Он подчеркнул, что американцы живут за счет иностранцев, которые скупают облигации США.