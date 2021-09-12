Певица Женя Малахова вакцинировалась от COVID-19

Москва, 12 сентября. Певица и актриса Женя Малахова присоединилась к добровольной вакцинации. Звезда сделала прививку и объяснила, как процедура отразилась на ее повседневной жизни.

Певица и актриса Женя Малахова решила обезопасить себя от рисков заразиться коронавирусной инфекцией, ведь звезда активно работает в шоу-бизнесе на фоне пандемии. Поэтому артистка сделала прививку вслед за многими российскими знаменитостями. Малахова объяснила, почему решилась на такой шаг.

«Я считаю, что человек сам должен принимать для себя решение — вакцинироваться или нет. <...> Теперь я спокойно встречаюсь со своими родителями, не опасаясь за их здоровье. Прививка для меня — еще и возможность продолжать жить, не находясь в асоциальной «норе»», — поделилась актриса.

Малахова подчеркнула: каждый должен задуматься о возможных последствиях заражения. Звезда отметила, что любой человек может бессимптомно переносить заболевание, чем рискует заразить окружающих, передает издание «7Дней».

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