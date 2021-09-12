Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки

Москва, 12 сентября. Россиянам посоветовали аккуратно и внимательно изучать условия договоров по кредитам.

Чтобы займ служил своей цели и выполнял предназначенный функционал, дополнительно не обременяя кредитополучателя, важно комплексно подойти к его оформлению. Начальник экономического управления Главного управления Центробанка по ЦФО Елена Буздалина рассказала в интервью «Российской газете», как не прогадать в этом вопросе.

Одним из наиболее важных пунктов при подписании договора является изучение его дополнительных условий, отмечает собеседница издания. По ее словам, финансовые организации часто предлагают выгодную ставку только в том случае, если клиент покупает сторонние услуги, вроде страхования жизни и здоровья.

При этом стоимость всего кредита может меняться, если человек отказывается от допуслуги. Поэтому лучше обратиться к сотруднику кредитной компании, чтобы он пересчитал сумму с услугами и без и представил различные варианты. Также плата за подобные сервисы может быть изначально включена в стоимость займа, о чем тоже можно выяснить из условий или спросить у работника банка.

Если какие-либо сервисы не требуются, либо не подходят, то от них, по условиям полисов добровольного страхования, есть возможность отказаться в течение 14 календарных дней.

Идеальную формулу возраста для приобретения недвижимости в ипотеку постарались составить аналитики отрасли. Предполагается, что ипотека со временем будет «молодеть».