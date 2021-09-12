Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 18:21
18:20
Шоу-бизнес
Каневский признался, что счастливо женат благодаря старшему брату
18:20
Экономика
Одному из крупнейших сельхозпредприятий Свердловской области грозит банкротство
18:17
Экономика
Ряду российских пенсионеров выплатят новое пособие
18:16
Происшествия
Аравийца приговорили к пяти месяцам колонии за отказ надеть маску
18:11
Весь мир
Донбасс сегодня: Киев готовит новую боевую операцию, ВСУ стягивают гаубицы и танки
18:09
Происшествия
Мигранты устроили драку с поножовщиной на дне рождения в Ленобласти
18:07
Общество
Американские болельщики спасли сорвавшегося с трибуны стадиона кота
18:06
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл почтили память жертв терактов 11 сентября
18:04
Общество
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 224 миллионов
18:02
Спорт
Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на ЧМ в Литве
Все новости

Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 16:50
Экономика
Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 12 сентября. Россиянам посоветовали аккуратно и внимательно изучать условия договоров по кредитам.

Чтобы займ служил своей цели и выполнял предназначенный функционал, дополнительно не обременяя кредитополучателя, важно комплексно подойти к его оформлению. Начальник экономического управления Главного управления Центробанка по ЦФО Елена Буздалина рассказала в интервью «Российской газете», как не прогадать в этом вопросе.

Одним из наиболее важных пунктов при подписании договора является изучение его дополнительных условий, отмечает собеседница издания. По ее словам, финансовые организации часто предлагают выгодную ставку только в том случае, если клиент покупает сторонние услуги, вроде страхования жизни и здоровья.

При этом стоимость всего кредита может меняться, если человек отказывается от допуслуги. Поэтому лучше обратиться к сотруднику кредитной компании, чтобы он пересчитал сумму с услугами и без и представил различные варианты. Также плата за подобные сервисы может быть изначально включена в стоимость займа, о чем тоже можно выяснить из условий или спросить у работника банка.

Если какие-либо сервисы не требуются, либо не подходят, то от них, по условиям полисов добровольного страхования, есть возможность отказаться в течение 14 календарных дней.

Идеальную формулу возраста для приобретения недвижимости в ипотеку постарались составить аналитики отрасли. Предполагается, что ипотека со временем будет «молодеть».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки
кредит полис страхование Центробанк России
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru