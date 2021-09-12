Страны Черного континента повсеместно внедряют инновации и заключают взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. Государства выходят из состояния конфликта.

В то время, как союзники радуются успехам жителей Африки, Франция буквально впадает в агонию от каждого нового достижения. Даже спустя более полувека с завершения колониальной эпохи бывшая метрополия не может поверить в то, что ее власти пришел конец.

Молодое поколение коренных жителей материка самостоятельно выбирает путь и не считается с интересами Пятой республики, которую десятилетиями не заботили нужды людей. Глядя на многочисленные провалы Елисейского дворца, они выстраивают собственную политику мира и взаимопонимания.

О том, как африканцы избавились от неоколонистов и отказались от братоубийственных войн, читайте в материале международной редакции международной редакции Федерального агентства новостей.

Рабовладельцы XXI века

За все время присутствия Франции на Черном континенте ее политика не особо изменилась. Методы, которые Париж посчитал удачными в XIX–XX веках, сохранились и по сей день: манипуляции, провокации, подлоги, воровство и эксплуатация. Африканцы не понимали, что, убивая друг друга, они просто участвовали в политической игре. Бесчеловечной, корыстной, а главное, продвигающей интересы метрополии.

Времена меняются, но не для Пятой республики, которая до сих пор уверена, что варварские способы управления мало того, что работоспособны, так еще и эффективны. Однако можно ли назвать позитивным результатом всеобщую неприязнь и требования покинуть континент?

В Елисейском дворце либо не понимают, что такой подход в Африке оказался ошибочным, либо упорно не хотят учиться на собственных ошибках. За это время во Франции сменился не один президент, и каждый «наступает на грабли» предыдущего в ведении внешней политики на материке.

Global Look Press / © Sadak Souici / Keystone Press Agency

Депутат Государственной думы Андрей Краснов объяснил, почему африканцы выступают против присутствия Пятой республики:

«Раньше это были французские колонии, и все мы понимаем, что Париж выкачивал оттуда природные ресурсы, используя при этом дешевую рабочую силу, не особо ставя на повестку дня вопросы развития указанных территорий, создания там социальной инфраструктуры. Несмотря на кажущееся развитие, страны континента оставались в прошлом. То, что сейчас происходит в Африке, — это сам народ говорит: хватит, мы находимся даже не в прошлом, а позапрошлом веке, нам необходимо меняться, создавать органы государственной власти, которые будут в первую очередь отвечать запросам населения. Люди не хотят, чтобы западные страны за бесценок выкачивали их ресурсы, не давая возможности развиваться».

На текущий момент европейцы ничего не могут предложить африканцам. Более того, любые действия заранее вызовут у них подозрения, так как Париж неоднократно, прикрываясь благими намерениями, устраивал бесчинства в регионе. Главное достижение Франции в том, что она показала жителям Африки, как делать не стоит. И они успешно использовали полученные знания.

Скованные одной цепью, связанные одной целью

Гражданские войны в Африке претерпели значительные изменения. Протестующая молодежь понимает, что идти по пути мести и братоубийства — не выход. Тогда жители не увидят разницы между новой и старой властью.

Вместо этого военные, уставшие терпеть ставленников Франции, проводят бескровные перестановки и максимально мирным путем отстраняют продавшегося лидера. Ярким тому примером служат недавние перевороты в Мали и Гвинее. Оба мятежа подняли молодые полковники, желающие родине процветания и развития.

Федеральное агентство новостей / Абубакар Сидик

Ничто не мешало им уподобиться Франции и устранить неугодных, организовав подлое нападение. Но вместо этого они пришли и забрали власть, которую французские креатуры обернули против населения.

«Это те проекты, которые так необходимы коренным жителям. В первую очередь я должен заметить, что происходящее в этих республиках — внутреннее дело народа. Это суверенные государства и, мне кажется, нужно предостеречь ту же Францию и другие страны, особенно западные коалиции, которые наверняка уже собрались вводить новые «демократии» в этих республиках. Нужно предоставить возможность народу Мали и Гвинеи самим выбрать тот путь, по которому они пойдут. Мне кажется, и международные организации, такие как Совет Безопасности ООН, должны следить за тем, чтобы в этих странах не проливалась кровь мирных граждан. Дальнейший путь развития они должны выбрать сами», — прокомментировал Краснов.

Времена публичных казней прошли, и теперь бывших тиранов судят в соответствии с законом. Европейцам не помешало бы поучиться у африканских жителей солидарности и взаимоуважению.

Во имя общего блага

В обоих случаях восстания прошли практически без жертв. Военные лишний раз доказали, что заинтересованы исключительно в повышении уровня жизни, а не в кровавом конфликте. Бывший президент Гвинеи Альфа Конде, несмотря на все его преступления против народа, остался цел и невредим.

Полковник Мамади Думбуйя, организовавший переворот, сразу после получения власти объявил о роспуске профранцузского правительства. Также он отменил противозаконные документы, принятые Конде под конец второго срока. Новый лидер гарантировал, что желает Гвинее лишь процветания.

Comme tout soldat républicain, nous avons pris nos responsabilités pour éviter que le pays tombe dans le gouffre. Nous rassurons le peuple que ce n'est pas avec un esprit de haine ni de vengeance. @PresidentCNRD @CnrdOfficielgn — Colonel Mamady Doumbouya (@PresidentCNRD) September 7, 2021

«Как и любой республиканский солдат, я взял на себя ответственность не допустить, чтобы страна провалилась в пропасть. Мы заверяем людей, что это не из чувства ненависти или мести», — объяснил Думбуйя.

По мнению Краснова, африканцы сделали правильный выбор.

«Вы знаете, это тоже кануло в прошлое. Когда в том же африканском регионе происходили свержения властей, высшего руководителя и его помощников, как правило, убивали. Сейчас у африканского общества нет на это запроса, сами перевороты прошли бескровно. В любом случае тот факт, что высшее руководство Мали и Гвинеи находится в добром здравии, говорит о том, что народу нужны перемены, шанс на построение более цивилизованного общества. Еще раз повторюсь, дело жителей Мали и Гвинеи в том, чтобы выбрать дальнейший путь развития самостоятельно. Поэтому недопустимо наглое вмешательство третьих стран в дела суверенных государств. Были это колонии или не были, все равно — нужно запретить. Время колониализма кануло в лету».

Африка на стороне мира

Опыт Мали и Гвинеи может послужить примером всем странам континента. Произошедшие мятежи показали, что отказ от неоколониальной политики Франции не подразумевает гражданскую войну с сотнями жертв.

На какие бы низости ни шел Париж ради сохранения иллюзии контроля над ситуацией, правда останется за молодым поколением Африки. И заключается она в том, что они сами вольны выбирать союзников, сотрудничество с которыми будет равноправным и взаимовыгодным.

А главное, у них есть полное право самостоятельно решать, по какому пути идти. И они точно не захотят повторить провалы Франции.