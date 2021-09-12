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Убийство экспатрианта из США в Йемене спровоцировало громкий скандал

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 16:59
Весь мир
Убийство экспатрианта из США в Йемене спровоцировало громкий скандал
wikipedia.org  /  Henry Ridgwell (VOA) / Public Domain

Сана, 12 сентября. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид приказал начать расследование в связи с гибелью американского экспатрианта.

Как сообщается, инцидент произошел на одном из пропускных пунктов провинции Лахдж. Проживавший в США 30-летний уроженец Йемена Абдель Малик ас-Санабани ранее прибыл в аэропорт Адена, чтобы навестить свою семью в провинции Дхамар. Как сообщила в среду аденская газета «Аль-Айям», на одном из КПП в районе Тур Аль-Баха беженца задержали бойцы «Южного переходного совета» (ЮПС), которые якобы приняли его за разведчика повстанцев-хуситов, так как он фотографировал военные объекты. Впоследствии стало известно, что солдаты ограбили и убили Ас-Санабани.

Когда личность экспатрианта была установлена, произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и за пределами Йемена. Премьер-министр республики, поручив властям провести срочное разбирательство, призвал губернатора провинции Лахдж Айдаруса аль-Зубайди, возглавляющего ЮПС, привлечь убийц к ответственности. В свою очередь, генеральный прокурор Ахмед аль-Мусаи отдал приказ начальнику Специализированного уголовного суда Адена принять необходимые меры против виновных, а редакция «Аль-Айям» опубликовала извинения перед семьей Ас-Санабани за то, что назвала погибшего членом повстанческого движения.

В свою очередь, ряд общественных деятелей отметил, что преступление было единогласно осуждено всеми жителями Йемена, невзирая на то, какие стороны конфликта они поддерживают. Также многие призвали официальное правительство и ЮПС организовать единое руководство над подразделениями силовых структур и прекратить преследования в отношении тех, кто путешествует между провинциями.

«То, что случилось с Абдель Маликом ас-Санабани, считается террористическим актом, и его исполнители должны быть демонстративно привлечены к ответственности в назидание солдатам. Это систематическое, а не индивидуальное правонарушение», — написал в Twitter йеменский военный аналитик бригадный генерал Халед аль-Наси.

В настоящее время юг республики совместно контролируется официально признанным руководством страны и ранее отколовшимся от него «Южным переходным советом», которые сформировали единое правительство в Адене после череды конфликтов. Обе стороны выступают против шиитского движения «Ансар Аллах», противостояние с которыми продолжается уже около семи лет.

Несмотря на поддержку йеменского правительства коалицией арабских государств, мятежникам-хуситам, получающим помощь от Ирана, удалось захватить значительные территории республики. При этом попытки мирного урегулирования при посредничестве других государств успехом пока не увенчались, в то время как продолжающиеся боевые действия усугубляют гуманитарную катастрофу в стране.

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сша убийство йемен
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