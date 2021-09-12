Сана, 12 сентября. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид приказал начать расследование в связи с гибелью американского экспатрианта.

Как сообщается, инцидент произошел на одном из пропускных пунктов провинции Лахдж. Проживавший в США 30-летний уроженец Йемена Абдель Малик ас-Санабани ранее прибыл в аэропорт Адена, чтобы навестить свою семью в провинции Дхамар. Как сообщила в среду аденская газета «Аль-Айям», на одном из КПП в районе Тур Аль-Баха беженца задержали бойцы «Южного переходного совета» (ЮПС), которые якобы приняли его за разведчика повстанцев-хуситов, так как он фотографировал военные объекты. Впоследствии стало известно, что солдаты ограбили и убили Ас-Санабани.

Abdul Malik Al-Sanabani, a #Yemeni expatriate living in #US, was reportedly attacked, robbed and later murdered by soldiers loyal to the separatist Southern Transitional Council https://t.co/TfzTwNBRuv — Arab News (@arabnews) September 11, 2021

Когда личность экспатрианта была установлена, произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и за пределами Йемена. Премьер-министр республики, поручив властям провести срочное разбирательство, призвал губернатора провинции Лахдж Айдаруса аль-Зубайди, возглавляющего ЮПС, привлечь убийц к ответственности. В свою очередь, генеральный прокурор Ахмед аль-Мусаи отдал приказ начальнику Специализированного уголовного суда Адена принять необходимые меры против виновных, а редакция «Аль-Айям» опубликовала извинения перед семьей Ас-Санабани за то, что назвала погибшего членом повстанческого движения.

В свою очередь, ряд общественных деятелей отметил, что преступление было единогласно осуждено всеми жителями Йемена, невзирая на то, какие стороны конфликта они поддерживают. Также многие призвали официальное правительство и ЮПС организовать единое руководство над подразделениями силовых структур и прекратить преследования в отношении тех, кто путешествует между провинциями.

«То, что случилось с Абдель Маликом ас-Санабани, считается террористическим актом, и его исполнители должны быть демонстративно привлечены к ответственности в назидание солдатам. Это систематическое, а не индивидуальное правонарушение», — написал в Twitter йеменский военный аналитик бригадный генерал Халед аль-Наси.

In #Yemen, 16.2 million people are food insecure.



Food prices are still on the rise. The WFP food basket now costs nearly 50% more than it did before the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/dprwRTByga — WFP MENA (@WFP_MENA) September 12, 2021

В настоящее время юг республики совместно контролируется официально признанным руководством страны и ранее отколовшимся от него «Южным переходным советом», которые сформировали единое правительство в Адене после череды конфликтов. Обе стороны выступают против шиитского движения «Ансар Аллах», противостояние с которыми продолжается уже около семи лет.

Несмотря на поддержку йеменского правительства коалицией арабских государств, мятежникам-хуситам, получающим помощь от Ирана, удалось захватить значительные территории республики. При этом попытки мирного урегулирования при посредничестве других государств успехом пока не увенчались, в то время как продолжающиеся боевые действия усугубляют гуманитарную катастрофу в стране.