Песков рассказал о программе Путина во время визита в Белоруссию

Москва, 12 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности визита президента России Владимира Путина в Белоруссию.

По его словам, мероприятие запланировано на середину октября. В ходе рабочей поездки российский лидер собирается принять участие в саммите представителей стран СНГ, сообщил ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил, что визит российского лидера в республику согласован. Главы государств собираются уделить внимание конкретным путям развития дальнейших двусторонних отношений.

Стоит отметить, что на текущей неделе российское правительство уже одобрило 28 программ по интеграции между Россией и Белоруссией. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что на этом останавливаться не планируется.