Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены

Вашингтон, 12 сентября. Пользователи Сети активно обсуждают очередной конфуз, который приключился с президентом США Джо Байденом.

Американский лидер вместе со своей супругой Джилл посетили одну из вашингтонских школ для встречи с ее учениками и их родителями. В повестке мероприятия было обсуждения коронавирусной инфекции и вакцинации.

Во время выступления Джилл президент неожиданно развернулся и ушел в неизвестном направлении. Многие сочли это неуважением к собственной жене.

«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он ее опозорил», — написал один из пользователей Twitter. «Вероятно, ему просто стало скучно», — иронично добавил другой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден собирается сделать дополнительную прививку от COVID-19. Супруга президента тоже планирует получить дозу вакцины.