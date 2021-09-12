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Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены
Политика
Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены
Global Look Press  /  Michael Reynolds - Pool / Consolidated News Photos

Вашингтон, 12 сентября. Пользователи Сети активно обсуждают очередной конфуз, который приключился с президентом США Джо Байденом.

Американский лидер вместе со своей супругой Джилл посетили одну из вашингтонских школ для встречи с ее учениками и их родителями. В повестке мероприятия было обсуждения коронавирусной инфекции и вакцинации.

Во время выступления Джилл президент неожиданно развернулся и ушел в неизвестном направлении. Многие сочли это неуважением к собственной жене.

«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он ее опозорил», — написал один из пользователей Twitter.

«Вероятно, ему просто стало скучно», — иронично добавил другой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден собирается сделать дополнительную прививку от COVID-19. Супруга президента тоже планирует получить дозу вакцины.

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сша байден Джилл
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