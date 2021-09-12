Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 18:21
18:20
Шоу-бизнес
Каневский признался, что счастливо женат благодаря старшему брату
18:20
Экономика
Одному из крупнейших сельхозпредприятий Свердловской области грозит банкротство
18:17
Экономика
Ряду российских пенсионеров выплатят новое пособие
18:16
Происшествия
Аравийца приговорили к пяти месяцам колонии за отказ надеть маску
18:11
Весь мир
Донбасс сегодня: Киев готовит новую боевую операцию, ВСУ стягивают гаубицы и танки
18:09
Происшествия
Мигранты устроили драку с поножовщиной на дне рождения в Ленобласти
18:07
Общество
Американские болельщики спасли сорвавшегося с трибуны стадиона кота
18:06
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл почтили память жертв терактов 11 сентября
18:04
Общество
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 224 миллионов
18:02
Спорт
Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на ЧМ в Литве
Все новости

Главы сомалийских регионов попытались примирить конфликтующих президента и премьера
Весь мир
Главы сомалийских регионов попытались примирить конфликтующих президента и премьера
wikipedia.org  /  ShiningStarSomalia1960/CC BY-SA 3.0

Могадишо, 12 сентября. Переговоры между сомалийским лидером Мохамедом Абдуллахи и премьер-министром Мохамедом Хусейном Робле состоялись в президентском дворце с целью положить конец политической напряженности после увольнения начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина.

Посредниками встречи выступили главы регионов Галмудуг Ахмад Абди Карие и Юго-западного Сомали Абдиазиз Хасан Мухаммад Лафтагарин, которые успешно убедили конфликтующие стороны не только прекратить принимать противоречивые решения, но и преодолеть конституционные разногласия путем диалога.

Отстранение руководителя спецслужбы случилось на фоне нераскрытого убийства 23-летней сотрудницы отдела кибербезопасности, исчезнувшей в конце июня в столичной штаб-квартире агентства. Изначально заявили, что женщину похитили и убили террористы движения «Аш-Шабаб». Однако боевики отвергли обвинение в причастности.

Ситуация на фоне парламентских выборов смутила главу правительства, попросившего разведку предоставить отчет о смерти. Документ так и не поступил, что стало причиной сомнений в безвинности агентства.

Робле отстранил главу NISA и назначил исполняющим обязанности Башира Мохамеда Гобе, что не поддержал лидер страны, заявивший о неконституционных действиях и услышавший в ответ обвинения в препятствовании эффективному расследованию. Гибель сотрудницы NISA разделила двух самых влиятельных людей в государстве. Кроме того, Мохамед Абдуллахи немедленно назначил недавно уволенного Фахада Ясина собственным советником по национальной безопасности.

Президентский дворец в течение нескольких часов наблюдал за переговорами лидера и премьера, проходившими в присутствии региональных глав и министров, которые выступили посредниками, сближающими конфликтующие стороны.

По мнению наблюдателей, встреча Мохамеда Абдуллахи и Мохамеда Хусейна Робле увенчается успехом и уменьшит политическую напряженность, которая почти подорвала безопасность страны и заморозила парламентские выборы. Иначе затянувшееся недопонимание среди чиновников приведет к широким разногласиям в службах безопасности, которые могут разделить руководство и негативно повлиять на избирательный процесс.

«Кризис требует радикальных решений для прекращения споров между высокопоставленными должностными лицами, в противном случае останутся политическая и конституционная дилеммы, препятствующие усилиям по государственному строительству в Сомали, которая добилась больших успехов в обеспечении безопасности и стабильности в стране», отметил местный журналист.

Наблюдатели беспокоятся, что обострившийся конфликт в случае отсутствия гибкости и уступок в переговорах между президентом и правительством предвещает возобновление вооруженных столкновений в Могадишо между службами безопасности, а также отклонение от графика проведения парламентских, а затем и президентских выборов. Примечательно, что руководитель NISA играет одну из ключевых ролей в голосовании, поскольку тесно сотрудничает с региональными властями и избирательной комиссией.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Главы сомалийских регионов попытались примирить конфликтующих президента и премьера
сомали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru