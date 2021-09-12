Главы сомалийских регионов попытались примирить конфликтующих президента и премьера

Могадишо, 12 сентября. Переговоры между сомалийским лидером Мохамедом Абдуллахи и премьер-министром Мохамедом Хусейном Робле состоялись в президентском дворце с целью положить конец политической напряженности после увольнения начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина.

Посредниками встречи выступили главы регионов Галмудуг Ахмад Абди Карие и Юго-западного Сомали Абдиазиз Хасан Мухаммад Лафтагарин, которые успешно убедили конфликтующие стороны не только прекратить принимать противоречивые решения, но и преодолеть конституционные разногласия путем диалога.

Отстранение руководителя спецслужбы случилось на фоне нераскрытого убийства 23-летней сотрудницы отдела кибербезопасности, исчезнувшей в конце июня в столичной штаб-квартире агентства. Изначально заявили, что женщину похитили и убили террористы движения «Аш-Шабаб». Однако боевики отвергли обвинение в причастности.

Ситуация на фоне парламентских выборов смутила главу правительства, попросившего разведку предоставить отчет о смерти. Документ так и не поступил, что стало причиной сомнений в безвинности агентства.

Робле отстранил главу NISA и назначил исполняющим обязанности Башира Мохамеда Гобе, что не поддержал лидер страны, заявивший о неконституционных действиях и услышавший в ответ обвинения в препятствовании эффективному расследованию. Гибель сотрудницы NISA разделила двух самых влиятельных людей в государстве. Кроме того, Мохамед Абдуллахи немедленно назначил недавно уволенного Фахада Ясина собственным советником по национальной безопасности.

Президентский дворец в течение нескольких часов наблюдал за переговорами лидера и премьера, проходившими в присутствии региональных глав и министров, которые выступили посредниками, сближающими конфликтующие стороны.

По мнению наблюдателей, встреча Мохамеда Абдуллахи и Мохамеда Хусейна Робле увенчается успехом и уменьшит политическую напряженность, которая почти подорвала безопасность страны и заморозила парламентские выборы. Иначе затянувшееся недопонимание среди чиновников приведет к широким разногласиям в службах безопасности, которые могут разделить руководство и негативно повлиять на избирательный процесс.

«Кризис требует радикальных решений для прекращения споров между высокопоставленными должностными лицами, в противном случае останутся политическая и конституционная дилеммы, препятствующие усилиям по государственному строительству в Сомали, которая добилась больших успехов в обеспечении безопасности и стабильности в стране», — отметил местный журналист.

Наблюдатели беспокоятся, что обострившийся конфликт в случае отсутствия гибкости и уступок в переговорах между президентом и правительством предвещает возобновление вооруженных столкновений в Могадишо между службами безопасности, а также отклонение от графика проведения парламентских, а затем и президентских выборов. Примечательно, что руководитель NISA играет одну из ключевых ролей в голосовании, поскольку тесно сотрудничает с региональными властями и избирательной комиссией.