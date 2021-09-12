Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории

Киев, 12 сентября. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал условия, при которых глава государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Никифорова, Зеленский расположен к переговорам с Путиным в любое время. Однако этот диалог должны пройти на нейтральной территории.

«Либо на линии разграничения, <…> но не в России и не в Украине», — пояснил Никифоров в эфире телеканала «Дом».

Также пресс-секретарь украинского лидера отметил, что главным на возможной встрече должен стать крымский вопрос. Эта тема сейчас является самой важной в отношениях Москвы и Киева.

«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что?» — добавил он.

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов призвал Киев забыть о Крыме. Он отметил, что полуостров навсегда останется частью России и никто в мире не сможет этого изменить.