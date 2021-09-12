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Армия
Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
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Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
Армия
Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
Pr Scr youtube.com

Рига, 12 сентября. Учения военнослужащих Вооруженных сил Латвии прямо на улицах Риги напугали местных жителей. В Сети появилось видео со стрельбой в центре города.

Незадолго до этого Министерство обороны Латвии сообщало проведении маневров Namejs-2021. Для максимального приближения учебных задач к реальной обстановке часть учений предполагает действия вне военных объектов. Однако жители столицы республики возмутились стрельбой в центре города, и военному ведомству пришлось дать объяснения.

«Во время учений могут возникать и непредвиденные ситуации. В данном случае не было цели напугать горожан. Эта ситуация была досадным недоразумением», — сказано в сообщении минобороны.

Отмечается, что латвийские военные принесли извинения жителям Риги за этот инцидент и призвали с пониманием относиться к подобным учениям. В военном ведомстве подчеркнули, что в маневрах были использованы только холостые патроны, поэтому опасности для здоровья и жизни окружающих не было.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии. Один из них был выписан после медицинского осмотра. Остальные продолжают лечение.

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Латвия учения рига
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