Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 16:53
16:52
Экономика
Пенсионная система США испытывает нехватку денег
16:52
Общество
Певица Женя Малахова вакцинировалась от COVID-19
16:50
Экономика
Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки
16:49
Происшествия
Трехлетний мальчик погиб под колесами китайской иномарки в Нижегородской области
16:43
Политика
Песков рассказал о программе Путина во время визита в Белоруссию
16:41
Политика
Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены
16:40
Происшествия
В Туле 64-летнюю женщину убило током в душе
16:38
Шоу-бизнес
Бузова показала зону паха в обтягивающих лосинах, несмотря на запреты Хромченко
16:35
Политика
Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории
16:35
Армия
Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
Все новости

ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»
Армия
ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 12 сентября. Российские военные задействовали беспилотники «Орлан-10» для координации артиллерийского огня на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, тренировочные мероприятия прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». По легенде, военнослужащие в ходе воздушной разведки выявили передовые подразделения условного противника, которые продвигались на пикапах, оснащенных пулеметами. Используя беспилотники «Орлан-10», а также комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», солдаты смогли точно навести расчеты артиллеристов на заданные цели.

«Нанесение серии отсекающих ударов по наступающим группам условного противника позволило в кратчайшие сроки остановить наступление», — говорится в сообщении.

Учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября на нескольких полигонах России и Белоруссии. Ранее в рамках тренировочных мероприятий экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа отработали перехват воздушных целей. Они вылетели с аэродрома в Рязанской области по команде дежурных сил ПВО и выполнили электронные пуски ракет по самолетам условного противника.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»
россия вс рф орлан-10 запад-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru