ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»

Москва, 12 сентября. Российские военные задействовали беспилотники «Орлан-10» для координации артиллерийского огня на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, тренировочные мероприятия прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». По легенде, военнослужащие в ходе воздушной разведки выявили передовые подразделения условного противника, которые продвигались на пикапах, оснащенных пулеметами. Используя беспилотники «Орлан-10», а также комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», солдаты смогли точно навести расчеты артиллеристов на заданные цели.

«Нанесение серии отсекающих ударов по наступающим группам условного противника позволило в кратчайшие сроки остановить наступление», — говорится в сообщении.

Учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября на нескольких полигонах России и Белоруссии. Ранее в рамках тренировочных мероприятий экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа отработали перехват воздушных целей. Они вылетели с аэродрома в Рязанской области по команде дежурных сил ПВО и выполнили электронные пуски ракет по самолетам условного противника.