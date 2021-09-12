Ушел из жизни российский лингвист Венедиктов

Москва, 12 сентября. Российский лингвист, иностранный член Болгарской академии наук и главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Григорий Венедиктов скончался на 92-м году жизни.

Его авторству принадлежат около 250 статей, рецензий и публикаций на тему болгарского языкознания. Главным предметом исследований лингвиста была история современного болгарского литературного языка.

Венедиктов написал такие книги, как «Болгарский литературный язык эпохи Возрождения: проблемы нормализации и выбора диалектной основы», «Исследования по лингвистической болгаристике» и другие.

Несколько дней назад в Москве скончалась писательница и крупнейший отечественный специалист по традициям и фольклору народов Африки Елена Котляр. Она была главным научным сотрудником Института мировой литературы РАН.