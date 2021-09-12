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«Мне предстоит умереть»: вернувшаяся на сцену после срыва Макеева обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
«Мне предстоит умереть»: вернувшаяся на сцену после срыва Макеева обратилась к фанатам
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 12 сентября. Актриса Анастасия Макеева вернулась в театр после лечения в Москве. Артистка заверила поклонников, что готова принять участие в спектакле, несмотря на недавнюю госпитализацию.

Анастасия Макеева решила присоединиться к театральному сезону, который недавно стартовал в столице. Артистка решила сыграть в постановке повести «Яма» Александра Куприна — звезда призналась, что именно этот спектакль должен был открыть сезон в 2020 году, однако театрам пришлось закрыться из-за пандемии.

Возвращение звезды кажется поспешным, ведь еще недавно она проходила лечение от панкреатита на фоне нервного срыва. Тем не менее, Макеева обратилась к фанатам в Instagram и заявила, что готовится к выходу на сцену.

«Мне сегодня предстоит умереть на сцене, надеюсь, моя смерть будет не напрасной, и те, кто придут в театр, поймут, о чем история и зачем мы не играем», — сообщила актриса.

«Яма» — один из немногих проектов, которые пройдут с участием Макеевой. Артистка выбыла сразу из трех постановок из-за вокальных партий — звезда не сможет выполнить во время трехмесячного курса лечения. Тем не менее, Макеева рассчитывает, что ее «смерть» на сцене заставит зрителей понять, о чем этот спектакль, передает «Дни.ру».

Недавно актриса объяснила подписчикам, почему решилась вернуться в театр после госпитализации из-за нервного срыва. Макеева сравнила работу с лучшей терапией.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Мне предстоит умереть»: вернувшаяся на сцену после срыва Макеева обратилась к фанатам
театр звезды макеева
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