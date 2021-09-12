Российское шампанское вытесняет конкурентов на внутреннем рынке

Москва, 12 сентября. Шампанские и игристые вина отечественного производства набирают популярность в России. По данным Росстата, в первой половине 2021 года продажи достигли 8 млн декалитров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внутренний спрос на российское шампанское вырос на 11%. Покупателям предлагается весьма широкий выбор продукции. Согласно информации Роскачества, в РФ зарегистрировано почти 2 тысячи наименований шампанского и игристых вин.

Как отмечает РИА Новости, некоторые из российских вино при слепой дегустации вполне можно принять за французские. В то же время другие вина обладают собственным характером, совершенно не похожим на заграничный, но от этого не менее интересным.

Дербентский завод игристых вин ранее объявил о планах расширить производство. Сейчас мощность линии шампанского составляет 13 млн бутылок в год. Ожидается, что после модернизации предприятия объемы производства увеличатся почти в три раза.