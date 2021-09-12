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Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от напавшего на нее фаната в аэропорту Венеции
Общество
Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от напавшего на нее фаната в аэропорту Венеции
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Венеция, 12 сентября. Новоявленные, но все же не первый раз ставшие парой возлюбленные Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова проводят восхитительные романтичные выходные, пишет Elle.

Пара наконец перестала скрываться и попадать лишь на камеры папарацци и решила официально появиться на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Под вспышками фотоаппаратов они даже не постеснялись поцеловаться.

Не секрет, что Бен представлял на мероприятии картину Ридли Скотта «Последняя дуэль». При этом роль главного рыцаря досталась его близкому другу Мэтту Дэймону, но в реальной жизни именно Аффлек повел себя по-рыцарски.

В аэропорту Венеции, откуда звездная чета собиралась вылетать домой, один из поклонников Дженнифер Лопес начал стремительно и агрессивно приближаться к своей кумире. Скорее всего, фанат хотел селфи от звезды, но события развивались настолько стремительно, что даже охрана не смогла среагировать на бегущего безумца.

В ситуацию моментально вмешался сам Бен. Актер преградил незнакомцу путь, загородив своим телом любимую.

«Эй, эй, эй!» — повторял Аффлек, отталкивая мужчину.

После этого нарушителя все же скрутила охрана, а пара направилась в терминал вылета. Бен спросил у своей женщины, в порядке ли она, и актриса лишь улыбнулась в ответ.

Для долгого перелета за океан Лопес выглядела более чем восхитительно. На ней было платье Dior в черно-белый горошек, а кокетства образу добавили микрошорты, виднеющиеся из-под распахивающегося подола.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек готов обручиться с Дженнифер Лопес.

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Все новости / Общество / Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от напавшего на нее фаната в аэропорту Венеции
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