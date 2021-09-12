Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от напавшего на нее фаната в аэропорту Венеции

Венеция, 12 сентября. Новоявленные, но все же не первый раз ставшие парой возлюбленные Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова проводят восхитительные романтичные выходные, пишет Elle.

Пара наконец перестала скрываться и попадать лишь на камеры папарацци и решила официально появиться на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Под вспышками фотоаппаратов они даже не постеснялись поцеловаться.

Не секрет, что Бен представлял на мероприятии картину Ридли Скотта «Последняя дуэль». При этом роль главного рыцаря досталась его близкому другу Мэтту Дэймону, но в реальной жизни именно Аффлек повел себя по-рыцарски.