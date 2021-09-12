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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ
Спорт
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ
Pr Scr matchtv.ru  /  «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Тула, 12 сентября. Тульский «Арсенал» в рамках матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал московский ЦСКА, встреча завершилась вничью — 2:2.

Счет в матче открыл защитник «армейцев» Игорь Дивеев, но через десять минут форвард «оружейников» Евгений Марков сравнял счет. На 66-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря забитому мячу Ивана Новосельцева, а на 74-й минуте ЦСКА нивелировал разницу в счете.

Столичный ЦСКА в семи матчах российского чемпионата набрал десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице, «оружейники» остаются на 15-й строчке.

Ранее в рамках седьмого тура РПЛ петербургский «Зенит» на своем поле победил грозненский «Ахмат» (3:1), «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» (3:1), а московский «Локомотив» победил самарские «Крылья Советов» (2:0). Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу после семи туров.

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футбол цска арсенал рпл
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