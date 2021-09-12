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Электрики сняли застрявшего на столбе енота в Амурской области
Общество
Электрики сняли застрявшего на столбе енота в Амурской области
pixabay.com

Тында, 12 сентября. Енот забрался на электроопору и застрял на ней. Местные электрики развернули целую спасательную операцию для того, чтобы помочь животному, попавшему в беду.

В социальных сетях очевидцы инцидента поделились видео, как мужчина снимает с электроопорного столба енота. Местные жители искренне переживали не только за животное, но и героев, рискнувших его спасти.

Мужчинам удалось успешно завершить спасательную операцию. Однако причина, по которой енот залез на столб, осталась неизвестна. По словам свидетелей произошедшего, на животном был ошейник и, возможно, он был чьим-то домашним питомцем.

В начале июля бельчонка, который получил травмы после падения из дупла, приютили жители Тулы, сообщало Федеральное агентство новостей. Они помогли грызуну восстановиться в течение полутора месяцев.

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