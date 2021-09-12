Родившая в 46 лет актриса Миронова призвала не бояться поздних беременностей

Москва, 12 сентября. Актриса Мария Миронова, родившая в конце сентября 2019 года, призвала женщин не бояться поздних беременностей и не делать аборты.

Звезда российских фильмов стала второй раз мамой в 46 лет. Пока она вынашивала мальчика, получившего имя Федор, слышала много критики в свой адрес и столкнулась с непониманием сверстников. Она отметила, что и сама осознавала всю трудность ситуации, переживала за свое здоровье и старалась верить в лучшее. Так и все и вышло — наследник родился здоровым и крепким мальчиком.

«Когда родила Федю, люди писали возмущенно: «Всему свое время». У меня же к ним был вопрос: «Считаете, если бог посылает ребенка, от него нужно избавиться только потому, что тебе больше 40 [лет]?» Беременность я восприняла как дар божий. Федор, кстати, так и переводится — божий дар», — поделилась актриса в интервью «7Дней».

Она призвала женщин не бояться родов после 40 лет и выбирать быть счастливыми. Она уверена, что если бог посылает ребенка в таком возрасте, значит силы на его воспитание точно будут.

У Марии Мироновой уже есть опыт воспитания мальчика. Она родила и вырастила сына от бизнесмена Игоря Удалова, сообщает «Дни.ру». Наследник Андрей Удалов стал актером и уже вошел в труппу «Ленкома» Марка Захарова.