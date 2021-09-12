Пресс-секретарь Лукашенко перечислила содержимое чемоданчика главы государства

Москва, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко носит в своем чемоданчике стандартный набор документов, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Представитель белорусского лидера перечислила содержимое его дипломата. По словам Эйсмонт, внутри чемоданчика нет вещей, которые могли бы привести публику в удивление.

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы», — сообщила пресс-секретарь.

Она ответила на соответствующий вопрос журналистов. Президент Белоруссии обменивается с российским коллегой Владимиром Путиным секретными документами и без чемоданчика, добавила Эйсмонт.

Ранее общественности показали картину с Лукашенко и его сыном Николаем. Президент получил полотно в подарок от дочери одного из сотрудников службы безопасности.