Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 16:52
16:50
Экономика
Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки
16:49
Происшествия
Трехлетний мальчик погиб под колесами китайской иномарки в Нижегородской области
16:43
Политика
Песков рассказал о программе Путина во время визита в Белоруссию
16:41
Политика
Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены
16:40
Происшествия
В Туле 64-летнюю женщину убило током в душе
16:38
Шоу-бизнес
Бузова показала зону паха в обтягивающих лосинах, несмотря на запреты Хромченко
16:35
Политика
Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории
16:35
Армия
Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
16:34
Армия
ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»
16:29
Общество
Ушел из жизни российский лингвист Венедиктов
Все новости

Пресс-секретарь Лукашенко перечислила содержимое чемоданчика главы государства
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко перечислила содержимое чемоданчика главы государства
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко носит в своем чемоданчике стандартный набор документов, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Представитель белорусского лидера перечислила содержимое его дипломата. По словам Эйсмонт, внутри чемоданчика нет вещей, которые могли бы привести публику в удивление.

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы», — сообщила пресс-секретарь.

Она ответила на соответствующий вопрос журналистов. Президент Белоруссии обменивается с российским коллегой Владимиром Путиным секретными документами и без чемоданчика, добавила Эйсмонт.

Ранее общественности показали картину с Лукашенко и его сыном Николаем. Президент получил полотно в подарок от дочери одного из сотрудников службы безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пресс-секретарь Лукашенко перечислила содержимое чемоданчика главы государства
лукашенко эйсмонт чемоданчик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru