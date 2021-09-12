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Олимпийская чемпионка Веснина рассказала, что медали из ее дома украли за четыре часа
Общество
Олимпийская чемпионка Веснина рассказала, что медали из ее дома украли за четыре часа
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 12 сентября. Звезда российского спорта, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина рассказала, что ее дом в охраняемом поселке взломали, после чего вынесли из него все украшения и медали.

Подробности кражи драгоценностей теннисистка раскрыла изданию «Подъем». Она пояснила, что впервые за долгое время они с супругом уходя забыли включить сигнализацию. По ее словам, пока что ущерб не удалось посчитать и оценить. При этом больше всего ее расстроила новость о пропаже медалей, так как она много сил потратила на их получение.

«Мы всегда ставили дом на сигнализацию. Муж в этом плане очень обязательный. Наверное, второй раз в жизни забыл поставить. Просто нас не было дома всего четыре часа, может, из-за этого немного расслабился», — пояснила Веснина.

Она отметила, что грабителей удалось заснять камере видеонаблюдения. По кадрам видно, что замок взломали. Спортсменку удивило то, что кража произошла в охраняемом поселке, где проживает много обеспеченных людей. По словам оперативников, они смогли определить, что злоумышленников было двое. Воры хорошо подготовились к ограблению, поэтому не оставили следов и отпечатков.

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кража спорт веснина
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