Прокуратура проверит инцидент с севшим на мель сухогрузом «Павел Лебедев» в Карелии

Петрозаводск, 12 сентября. Северо-Западная транспортная прокуратура заявила о проведении проверки после инцидента с сухогрузом «Павел Лебедев», который сел на мель в Онежском озере.

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению безопасности при эксплуатации водного транспорта. Отмечается, что инцидент произошел в Прионежском районе Карелии. В результате судно получило сильную пробоину в кормовой части, а его машинное отделение оказалось полностью затопленным. По данным ряда источников, на борту корабля находится не менее 1,9 тонны щебня. Разлива топливо зафиксировано не было.

Также известно, что никто из девяти членов экипажа не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о начале обследования судна, перегрузке и буксировки к месту ремонта.

Ранее сообщалось, что прокуратура намерена проверить инцидент с привязанным к кровати ребенком в петербургской больнице.