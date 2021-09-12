Сенатор Пушков раскритиковал идею секретаря СНБО Украины об отказе от кириллицы

Москва, 12 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков указал на холопскую психологию киевских властей на фоне предложения секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы.

Парламентарий раскритиковал идею украинского политика о замене алфавита на латинский. Пушков задался вопросом, как же «тысячелетняя украинская культура».

«Под нож ее?» — иронично поинтересовался политик в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что поляки столетиями давили на украинцев с требованием перейти на латиницу. Алексей Пушков усомнился в независимости Украины на фоне предложения Данилова.

«Как же незалежность? Гордость за свой язык?» — продолжил парламентарий.

Смена письменности на Украине не поможет стране стать частью цивилизованного мира, добавил Пушков. Все дело в мозгах, прояснил сенатор.

Алексей Данилов ранее предложил украинцам использовать латиницу вместо кириллической письменности. Секретарь СНБО также призвал сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Якобы это необходимо для «цивилизованного общения».

Данилов напомнил, что продвигал инициативу для присвоения английскому языку статуса второго государственного. По мнению секретаря, его необходимо изучать с детского сада.