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Российские военные проведут тактические учения сразу на четырех полигонах ЮВО
Армия
Российские военные проведут тактические учения сразу на четырех полигонах ЮВО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 сентября. Военнослужащие общевойсковых соединений Южного военного округа проведут двусторонние батальонные тактические учения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, маневры будут проходить в течение следующей недели одновременно на четырех полигонах округа. В тренировочных мероприятиях задействуют более 6000 военнослужащих, а также около 800 единиц техники, в частности, танков, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Для обеспечения межвидового взаимодействия к учениям будут привлечены более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

В рамках операции военных разделят на восемь батальонных тактических групп. Им предстоит отработать новшества боевого применения войск, отмечают в министерстве.

«В рамках учений подразделениями впервые будут отработаны новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что снайперы мотострелкового соединения Западного военного округа отработали маневры по перехвату колонны бронетехники условного противника. Тренировка проводилась в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021».

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