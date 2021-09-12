«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Кирилл Туриченко

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Кирилл Туриченко. Известный блогер и солист группы «Иванушки International» обсудили темы творческого пути певца, в том числе несостоявшиеся отъезды во Францию или США для продолжения карьеры. В рамках интервью собеседники обсудили новый взлет популярности Туриченко после шоу «Маска» уже в качестве сольного певца. Также певец раскрыл мистические обстоятельства, которые сопровождали выпуск клипа на кавер, который Кирилл записал на песню МакSим «Мой рай».

Признаюсь, до шоу «Маска» я не следил за карьерой Кирилла Туриченко, но я очень рад, что он пришел ко мне на интервью и раскрыл себя в полной мере. А ведь он мог уехать во Францию и не принять предложение группы «Иванушки International», а вместо этого блистать на французской версии проекта «Голос». Однако певец не захотел менять культурную среду, к которой давно уже привык. Его и в США приглашали — но и тогда он ответил отказом. О выборе своем Кирилл нисколько не жалеет. Главным фактором в его творческой карьере был свободный контракт с «Иванушками», который позволил Туриченко не забрасывать сольную карьеру. Игорь Матвиенко держит свое слово, и в свободное от группы время Кирилл активно развивает свои сольные проекты.

У Туриченко было немало знаковых моментов в карьере. Он отказывается судить детские вокальные проекты, так как ему до сих пор памятна «четверка», которую ему поставил Леонид Агутин на «Утренней звезде» в 1994 году.

Кирилл также рассказал о том, как «переболел звездной болезнью» в 2003 году, когда его позвали в группу Smash. Однако отработать ему удалось лишь два концерта, один из них был в ныне несуществующем КЗ «Россия». Кирилл был готов заменить Сергея Лазарева в группе, но проект решили закрыть.

В 2005 году Туриченко попробовал свои силы в конкурсе «Народный артист», но остановился на подступах к десятке. Он с теплотой вспоминает этот конкурс и то, как ел консервы с будущими звездами: Александром Панайотовым и Алексеем Чумаковым.

В 2006 году Кирилл занял второе место в финале украинского нацотбора на Евровидение. А поехала на конкурс Тина Кароль. Кстати, с ней Туриченко пару лет находился в близких отношениях. Кириллу был обидно не попасть на Евровидение. Однако, взвесив все «за» и «против», Кирилл пришел к выводу, что Кароль готова к конкурсу лучше — в плане менеджмента и бэкграунда. Она тогда только что вернулась из Юрмалы, где выступала на «Новой волне». Там ее, по словам Туриченко, благословила сама Алла Пугачева. Да и денег на промотур Евровидения у Кирилла попросту не было.

Кирилл имел все шансы пройти мимо собственной судьбы, ведь из-за занятости он отказался от участия в первом шоу «Маска». Пандемия открыла ему все возможности для участия во втором сезоне проекта, и этот шанс он уже не упустил. Туриченко подчеркнул, что у группы работа была даже в пандемию. Пара корпоративов позволила заработать на «электричество и воду». Шоу «Маска» открыло Кирилла Туриченко большой аудитории уже как сольного исполнителя. Кирилла шокировало появление на проекте Иосифа Пригожина, ведь он с ним перед съемками обедал в Дубае, где также была и Валерия. Туриченко признался, что проводил собственные расследования и даже угадал, что под маской зайца находился Тимур Батрудинов.

Кавер на песню МакSим «Мой рай», который также был представлен на «Маске», получил миллионы просмотров в Сети, и Кирилл принял решение снять клип. Здесь как раз появились мистические детали. 11 июня, перед концертом в Татарстане, МакSим одобрила эту идею и вскоре попала в больницу. Клип был отснят и выпущен в ночь с 1 на 2 августа, и уже на следующий день певица вышла из комы. Кирилл Туриченко посчитал это своеобразным знаком. Кстати, на шоу «Маска» Туриченко решал, делать ли кавер на песню t.A.T.u. «Полчаса», либо остановиться на композиции МакSим «Мой рай». Он сделал свой выбор, и о нем не жалеет.

Осенью Кирилл примет участие в двух проектах НТВ. Спустя долгие годы возвращается в эфир «Фактор страха», а также стартует «ШоуМАСКгоон». Певец рассказал о том, что в новом проекте впервые будут использовать технологию виртуальной реальности (VR). Кирилл посчитал ужасным то, что в «ШоуМАСКгоон» не будет судей, а участникам придется самим друг друга оценивать.

Шоу «Маска» также позволило Кириллу Туриченко близко познакомиться с Юсифом Эйвазовым, и певцы объединили свои усилия. Совсем скоро у них пройдет совместный концерт. Четыре исполненные дуэтом песни уже записаны. Дата концерта исполнителями уже согласована, но раскрывать они ее пока не торопятся. Туриченко рассказал, что над мероприятием работает большая команда, и это будет шоу, подобных которому в России еще не было. На концерте будут звучать мировые хиты, в том числе оперные, а также любимые песни из шоу «Маска». Шоу будет с «бродвейскими» элементами. Песни для этого концерта пишут разные композиторы. Один из них — Максим Фадеев.

Мне всегда хотелось узнать у Кирилла Туриченко, не суеверен ли он, памятуя о печальной судьбе Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые ушли из «Иванушек» делать сольную карьеру и трагически рано покинули этот свет. Кирилл считает, что его судьба иная, ведь он начинал именно как сольный артист, и только потом пришел в группу. Не забыл Кирилл Туриченко напомнить и о том, что отложенный 25-летний юбилей группы «Иванушки International», назначенный на 12 и 13 ноября, пройдет в «Крокус Сити Холле».