Facebook приступил к разработке процессора для ускорения машинного обучения

Вашингтон, 12 сентября. Компания Facebook занимается разработкой набора специализированных микросхем для своих центров обработки данных, передает издание The Information.

Речь идет как минимум о двух новых чипах. Первый предназначен для ускорения обработки задач машинного обучения, а второй — для аппаратной обработки видео. Микросхемы создаются для оптимизации производительности и энергоэффективности корпорации. ИИ-чип от Facebook будет задействован для обеспечения работы рекомендательной системы, а второй для перекодирования видео.

Оба процессора не предназначены для полной замены чипов других производителей в своих нишах. Компания уже имеет большой опыт в подобных проектах. Например, в 2019 году Facebook участвовала в разработке специализированного чипа для перекодирования видео.

Американская компания Intel ранее объявила, что рассматривает возможность покупки производителя полупроводниковых микросхем GlobalFoundaries. Стоимость сделки, по предварительным оценкам экспертов, может составлять 30 млрд долларов.