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Рублю спрогнозировали укрепление на следующей неделе
Экономика
Рублю спрогнозировали укрепление на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 сентября. Российская нацвалюта на предстоящей неделе будет испытывать поддержку со стороны довольно жесткой риторики Центробанка РФ, заявила аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

По итогам заседания регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75%. Для того чтобы вернуться к показателю инфляции на уровне 4%, потребуется еще одно повышение ставки, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Дополнительным позитивом для рубля являются весьма высокие цены на нефть — котировки Brent стабилизировались вблизи отметки 72 доллара за баррель, что вкупе с увеличением добычи в рамках сделки ОПЕК+ обеспечит России дополнительный приток нефтеэкспортных доходов», — подчеркнула Зайцева в беседе с агентством «Прайм».

На глобальных рынках, тем временем, присутствуют опасения по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики в период пандемии коронавируса. Это может стать ограничивающим фактором для укрепления рубля, считает аналитик.

Глава аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина ранее заявила, что цены на нефть в базовом сценарии останутся на уровне 72-75 долларов за «бочку».

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