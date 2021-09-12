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Кондитер Дидар Янар рассказала, что можно использовать в десертах вместо сахара
Общество
Кондитер Дидар Янар рассказала, что можно использовать в десертах вместо сахара
pixabay.com

Москва, 12 сентября. Кондитер Дидар Янар рассказала о натуральных способах подсластить десерт, не используя вредный для здоровья сахар.

В качестве альтернативного продукта специалист назвала мед. По словам Янар, это натуральный сахарозаменитель, который очень полезно использовать в салатах и йогуртах. Однако мед лучше не нагревать, поскольку так он теряет свои полезные свойства и действует только в качестве подсластителя.

Также кондитер указала на полезные свойства фиников, которые на 80% состоят из сахара. Эти съедобные плоды имеют волокнистую структуру, благодаря чему легко усваиваются.

При использовании фиников в тортах или десертах можно сначала замочить их в горячей воде, а затем смешать с тестом. Еще одной натуральной альтернативой сахару стало растение стевия.

«Это растение так и называют: «сладкое растение», потому что его листья от природы сладкие. Количество калорий и углеводов равно нулю. Это один из самых идеальных натуральных подсластителей», — объяснила Янар.

Хорошим источником марганца и антиоксидантов является кленовый сироп. Он богат витаминами и минералами. Поскольку кленовый сироп выдерживает высокую температуру, его можно легко использовать при приготовлении блинов, тортов и пирожных.

Что касается кокосового сахара, то это более здоровая альтернатива свекольному и тростниковому. Этот продукт содержит калий, цинк, железо и витамины группы В. Кроме того, его гликемический индекс ниже по сравнению с другими разновидностями сахара.

Не стоит забывать и о сухофруктах, подчеркнула эксперт. Это очень ценные продукты с точки зрения пищеварительной системы. Тем более сухофрукты можно широко использовать в любой выпечке и других десертах.

Употребление сахара повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Спортивный диетолог Сара Кошик ранее объяснила, чем заменить вредный продукт.

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