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Ольга Кормухина считает, что Бузову сменит новая звезда
Шоу-бизнес
Ольга Кормухина считает, что Бузову сменит новая звезда
kino-teatr.ru

Москва, 12 сентября. Российская певица Ольга Кормухина раскритиковала артистку Ольгу Бузову, заявив, что ее скоро сменит новая звезда, что может обернуться для экс-участницы «Дома-2» трагедией.

Звезда завила, что талантливые от природы люди никогда не будут тратить себя на запросы массы и выступать на «потребу толпы». Она объяснила, в чем разница между ее творчеством и выступлениями именитой артистки, в интервью журналистам kp.ru.

«Знаете, в чем разница? Они поют в зале, а я пою на небе. Я пою для бога. И там совсем другие мерки. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей, я их жалею», — пояснила 61-летняя артистка.

Певица призналась, что очень скоро появится новая звезда, которая сместит Бузову с ее пьедестала. В этом случае ей жаль телеведущую, так как она не сможет ничего с этим поделать за отсутствием таланта. Она отметила, что себя в один ряд с исполнительницей хита «Мало половин» никогда не поставит, передает «Дни.ру».

Кормухина в 2019 году судилась с коллегой по сцене Полиной Гагариной из-за песни «Кукушка». Она объяснила, что причиной стало не желание получить деньги, а отстоять права. Для Кормухиной, которая была первой, кто озвучил текст этой композиции, песня слишком много значила, чтобы просто так отдавать ее Гагариной.

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бузова певица кормухина
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