Ольга Кормухина считает, что Бузову сменит новая звезда

Москва, 12 сентября. Российская певица Ольга Кормухина раскритиковала артистку Ольгу Бузову, заявив, что ее скоро сменит новая звезда, что может обернуться для экс-участницы «Дома-2» трагедией.

Звезда завила, что талантливые от природы люди никогда не будут тратить себя на запросы массы и выступать на «потребу толпы». Она объяснила, в чем разница между ее творчеством и выступлениями именитой артистки, в интервью журналистам kp.ru.

«Знаете, в чем разница? Они поют в зале, а я пою на небе. Я пою для бога. И там совсем другие мерки. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей, я их жалею», — пояснила 61-летняя артистка.

Певица призналась, что очень скоро появится новая звезда, которая сместит Бузову с ее пьедестала. В этом случае ей жаль телеведущую, так как она не сможет ничего с этим поделать за отсутствием таланта. Она отметила, что себя в один ряд с исполнительницей хита «Мало половин» никогда не поставит, передает «Дни.ру».

Кормухина в 2019 году судилась с коллегой по сцене Полиной Гагариной из-за песни «Кукушка». Она объяснила, что причиной стало не желание получить деньги, а отстоять права. Для Кормухиной, которая была первой, кто озвучил текст этой композиции, песня слишком много значила, чтобы просто так отдавать ее Гагариной.