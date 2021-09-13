Психолог Ульянова объяснила, как возраст влияет на заключение брака

Выражение «любви все возрасты покорны» не имеет срока годности. Это подтверждают многие психологи, да и само время. Бытует мнение, что возрастные браки даже крепче юных. Как возраст влияет на оформление отношений, в разговоре с ФАН объяснила психолог Ксения Ульянова.

По мнению эксперта, заключение брака — это некая дань традициям. На это решение зачастую влияет стремление к некой серьезности. Так, по словам Ульяновой, людям сосуществовать более привычно.

«Если молодежь сейчас часто выбирает гражданский брак, и потом они женятся или не женятся вообще, то люди более зрелые, с другими привычными для них традициями, чаще выбирают классическое оформление отношений. Когда они определяются в своем выборе, делают официальную регистрацию, чтобы в некотором смысле подтвердить свои намерения», — объясняет психолог.

instagram.com / @ksanaulyanova

Если говорить в разряде психологии, то, по словам специалиста, зрелые браки часто сопровождаются и внутренними страхами: страх не ошибиться, а не повторить былые ошибки. Также важно понимать, что чем старше человек, тем он становится менее гибким в плане изменения своих привычек.

«Часто людям уже зрелого, близкого друг к другу возраста в некотором смысле даже проще, потому что если научиться принимать своего партнера, то вполне можно чудесно жить вместе и делать жизнь друг друга приятнее, прекраснее, а встретить свою вторую половину можно и после 50-ти, и даже когда люди значительно старше», — отмечает собеседник ФАН.

Психологи со всего мира пытаются составить оптимальные правила семейной жизни. Однако универсальность их значительно преувеличена: некоторые из пунктов стоит иногда нарушать.