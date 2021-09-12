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Обладательницей премии ТЭФИ стала ростовская журналистка

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:51
Общество
Обладательницей премии ТЭФИ стала ростовская журналистка
из личного архива Марины Гаричян  /  Виталий Пустовалов

Ростов-на-Дону, 12 сентября. Ведущий корреспондент одного из сетевых порталов Ростова-на-Дону стала лауреатом премии «ТЭФИ-Мультимедиа», которую вручали в Сочи 11 сентября.

Награду журналисту портала 161.ru Марине Гаричян, в номинации «Автор» в категории «Диджитал-СМИ» принесла публикация о таганрогском рыбацком районе Богудония и ее жителях. 

«Материал о Богудонии для меня очень ценный. Идея написать об уникальном районе Таганрога возникла почти год назад — во время очередной командировки. Мы гуляли после съёмки в Таганроге по разрушенным улочкам рыбацкого поселка. Хотелось рассказать истории людей, которые там живут, услышать их проблемы, помочь и поддержать. Очень жаль, что наши чиновники напрочь забыли о них», — говорит победительница.

Материал действительно получился довольно эмоциональным. Об этом говорят и потрясающие кадры от Евгения Вдовина. Удивительно, что даже многие ростовчане не знали, что такое Богудония и где она находится. 

«Конечно, когда победителем на церемонии в Сочи объявили наш текст, была безумно рада. Приятно представлять свое издание и родной город на обновленной премии, которой теперь отмечают не только телевизионщиков. С этого года премия объединяет всех журналистов. Организаторы ТЭФИ наконец открыли глаза и приняли правила новых медиа», — поделилась Марина с корреспондентом ФАН.

В этом году на главный приз «ТЭФИ-Мультимедиа» было три претендента: Лада Иванова из Ижевска, Екатерина Бормотова из сети городских порталов и наша землячка Марина Гаричян, которой удалось обойти претендентов и выбиться в лидеры.

Ранее ФАН сообщал, что церемония вручения наград телевизионной премии ТЭФИ перенесена с весны на осень. Об этом в апреле говорил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

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Все новости / Общество / Обладательницей премии ТЭФИ стала ростовская журналистка
сочи тэфи ростов на дону победитель марина гаричян
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