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Эльдар Джарахов похвастался совместным отдыхом с солистом Little Big и Буруновым

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 15:46
Шоу-бизнес
Эльдар Джарахов похвастался совместным отдыхом с солистом Little Big и Буруновым
instagram.com  /  @dlgreez

Сочи, 12 сентября. Блогер Эльдар Джарахов показал, как проводит время в обществе лидера группы Little Big Ильи Прусикина и кинозвезды Сергея Бурунова на курорте в Сочи.

Интернет-звезда Эльдар Джарахов и его друзья выбрали для отдыха Красную поляну в Сочи, где насладились теплой погодой и бассейном в виде котла на открытом воздухе. Шоумен опубликовал в Instagram совместное фото с приятелями и похвастался роскошным досугом.

«Мне скоро 30 [лет], мне такое уже нравится!» — заявил блогер.

Фанаты с восторгом восприняли новую публикацию Джарахова. Некоторые иронично прокомментировали фото звезд.

«Суп из стариков?»;

«Как Бурунова вообще туда затащили»;

«Добавить лук, морковь и варить 1,5 часа», — написали фолловеры.

Джарахов много времени проводит с Прусикиным и даже завел совместный TikTok-канал «Клик Клак Хаус». Артисты в шутку отметили, что их контент напоминает дом для престарелых. Несмотря на это, звезды активно создают для фанатов новые ролики и регулярно сотрудничают.

Недавно Джарахов привлек к себе внимание, устроив драку в Москве. Блогер сцепился с одним из гостей на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эльдар Джарахов похвастался совместным отдыхом с солистом Little Big и Буруновым
бурунов Джарахов Прусикин
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