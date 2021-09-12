Бузова пообещала обеспечить поклонницу, которую отговорила от аборта

Москва, 12 сентября. Телеведущая Ольга Бузова будет поддерживать фанатку, которая планировала избавиться от нежелательной беременности. Артистка рассказала, как долго готова обеспечивать будущую маму.

Экс-звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова решила посвятить себя социальному проекту по поддержке материнства. Телеведущая не только готова разобраться в столь остром вопросе, но и лично оказать помощь нуждающимся.

Так, недавно артистка сообщила, что смогла отговорить одну из фанаток от аборта. Кроме того, она пообещала, что будет обеспечивать ее, но не всю жизнь. Об этом Бузова рассказала на своем YouTube-канале.

«Я девушке сказала, что всю жизнь ответственность за нее нести не смогу. На первом этапе, вплоть до родов, буду ей помогать, а дальше она должна найти работу. Подписчица прислала снимок УЗИ, там уже видны очертания малыша. Буду ей звонить, ведь она рассчитывает на мою помощь», — поделилась Бузова.

Телеведущая готовится активно участвовать в подготовке подписчицы к рождению ребенка. Она заявила, что планирует вести ее беременность и даже встретит из роддома. Кроме того, Бузова рассматривает идею взять подписчицу на работу, чтобы та смогла встать на ноги.

Недавно певица обратилась к фанаткам, которые задумываются о прерывании беременности. Бузова заверила, что окажет помощь некоторым подписчицам, пусть и не сможет помочь всем.