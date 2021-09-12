«Потрясающее шоу»: в Дубае прошла выставка спорткаров

Дерзкие и классические, гоночные и грузовые автомобили показали себя во всей красе на ежегодной выставке в ОАЭ. Участниками мероприятия стали сотни различных машин, которых объединяет только баснословная стоимость.

Мероприятие с участием спорткаров проходит в третий раз. Рынок, расположенный на набережной Дубая, превратился в настоящий автосалон, где каждый мог найти «железного коня» по вкусу.

«Сегодня мы открываем сезон третий год подряд. Это первое мероприятие для общественности. Мы можем увидеть порядка 350 разных автомобилей из 24 клубов ОАЭ. Это соревнование и потрясающее шоу!», — рассказывает организатор выставки Махди аль-Амин.

Среди представленных машин были модели американских, японских и итальянских автомобильных марок. Состав участников тоже был интернациональный. Так, на выставке оказались и посетители из России.

«Я нахожусь на данный момент в центре ОАЭ, в Дубае. И у нас проходит большая выставка, первая в этом сезоне. Все еще жарко, но никого это не волнует. Моя группа сейчас здесь со мной. Мы все припарковались, у нас отличная локация», — радуется участница Юлиана Гроссман.

Спорткары не только радовали глаз зрителей, но и соревновались между собой. Жюри оценивало уровень тюнинга, качество аэрографии, мощность двигателя и даже комфортность машины для женщин-водителей.