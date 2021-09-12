Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 16:51
16:50
Экономика
Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки
16:49
Происшествия
Трехлетний мальчик погиб под колесами китайской иномарки в Нижегородской области
16:43
Политика
Песков рассказал о программе Путина во время визита в Белоруссию
16:41
Политика
Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены
16:40
Происшествия
В Туле 64-летнюю женщину убило током в душе
16:38
Шоу-бизнес
Бузова показала зону паха в обтягивающих лосинах, несмотря на запреты Хромченко
16:35
Политика
Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории
16:35
Армия
Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
16:34
Армия
ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»
16:29
Общество
Ушел из жизни российский лингвист Венедиктов
Все новости

«Потрясающее шоу»: в Дубае прошла выставка спорткаров

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 15:52
Общество

Дерзкие и классические, гоночные и грузовые автомобили показали себя во всей красе на ежегодной выставке в ОАЭ. Участниками мероприятия стали сотни различных машин, которых объединяет только баснословная стоимость.

Мероприятие с участием спорткаров проходит в третий раз. Рынок, расположенный на набережной Дубая, превратился в настоящий автосалон, где каждый мог найти «железного коня» по вкусу.

«Сегодня мы открываем сезон третий год подряд. Это первое мероприятие для общественности. Мы можем увидеть порядка 350 разных автомобилей из 24 клубов ОАЭ. Это соревнование и потрясающее шоу!», — рассказывает организатор выставки Махди аль-Амин.

Среди представленных машин были модели американских, японских и итальянских автомобильных марок. Состав участников тоже был интернациональный. Так, на выставке оказались и посетители из России.

«Я нахожусь на данный момент в центре ОАЭ, в Дубае. И у нас проходит большая выставка, первая в этом сезоне. Все еще жарко, но никого это не волнует. Моя группа сейчас здесь со мной. Мы все припарковались, у нас отличная локация», — радуется участница Юлиана Гроссман.

Спорткары не только радовали глаз зрителей, но и соревновались между собой. Жюри оценивало уровень тюнинга, качество аэрографии, мощность двигателя и даже комфортность машины для женщин-водителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Потрясающее шоу»: в Дубае прошла выставка спорткаров
оаэ выставка машины дубай спорткары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru