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Валя Карнавал и DJ Smash анонсировали выход «Тихого гимна» 17 сентября
Общество
Валя Карнавал и DJ Smash анонсировали выход «Тихого гимна» 17 сентября
instagram.com  /  @karna.val

Москва, 12 сентября. Известная тиктокерша Валя Карнаухова, прославившаяся под псевдонимом Карнавал, записала новый музыкальный трек совместно с DJ Smash.

Премьера новой композиции запланирована на 17 сентября, о чем звезды уже успели сообщить своим подписчикам, заинтриговав яркими кадрами из клипа. DJ Smash (Андрей Ширман) ранее уже сотрудничал с Карнавал, они вместе работали над ее треком «Ромашки». Судя по всему, сплоченная работа команды привела к большим результатам, раз звезды решили снова поработать вместе.

Новая песня музыкантов получила название «Тихий гимн». Анонс произведения опубликовал в блоге Instagram сам DJ Smash. В подписи он отметил, что над клипом им помогал работать режиссер Александр Романов.

Музыкант пообещал фанатам, что новый трек будет ярким и совсем не тихим, вопреки его названию. Несмотря на отклик подписчиков под постом, творчество самой Карнавал нравится далеко не всем. Некоторое время назад ее раскритиковала певица Лариса Долина, которая отметила, что музыкой должны заниматься профессионалы, а не любители.

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музыка карнавал dj smash
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