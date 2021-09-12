Захарова обвинила Запад в попытках приравнять коммунистический и нацистский режимы

Москва, 12 сентября. Новые западные идеологи хотят вычеркнуть вклад СССР в победу над фашизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в День памяти жертвам фашизма дала интервью изданию «Народные Новости». Захарова подчеркнула, что важно не забывать погибших во Второй мировой войне. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что процесс переписывания истории перешел в стремительную фазу. Коллективный Запад является его идеологом, а блок НАТО — исполнителем, отметила Захарова.

«Размывается восприятие фашизма и нацизма как абсолютного зла. А это катастрофа», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, попытки «приравнять коммунистический и нацистский режимы» становятся очевидны. Шаги Запада могут привести к забвению Нюрнбергского процесса, поделилась опасениями Захарова.

День памяти жертвам фашизма в 2021 году совпал с другой знаменательной датой. Российские танкисты 12 сентября отмечают профессиональный праздник в 75-й раз.