Зеленский наградил своего коллегу по сериалу «Слуга народа» Боклана орденом «За заслуги»

Киев, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении актера Станислава Боклана орденом «За заслуги» III степени.

Соответствующая информация указана в документе, опубликованном на сайте главы Украины. Ранее Боклан был коллегой Зеленского по сериалу «Слуга народа». Там актер сыграл роль премьер-министра страны Юрия Чуйко. Он также известен по ролям в сериалах «Когда мы дома», «Папик» и «Крепостная».

Зеленский наградил орденом известных артистов «за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство». Соответствующее решение глава государства принял по случаю Дня украинского кино.

Ранее президент страны во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом рассказал, что Украина готова принять зимние Олимпийские игры. Зеленский также поздравил Баха с проведением безопасных и успешных Игр в Токио.