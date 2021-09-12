Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 16:51
16:50
Экономика
Банк России представил советы при оформлении страховки ипотеки
16:49
Происшествия
Трехлетний мальчик погиб под колесами китайской иномарки в Нижегородской области
16:43
Политика
Песков рассказал о программе Путина во время визита в Белоруссию
16:41
Политика
Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены
16:40
Происшествия
В Туле 64-летнюю женщину убило током в душе
16:38
Шоу-бизнес
Бузова показала зону паха в обтягивающих лосинах, несмотря на запреты Хромченко
16:35
Политика
Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории
16:35
Армия
Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
16:34
Армия
ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»
16:29
Общество
Ушел из жизни российский лингвист Венедиктов
Все новости

Зеленский наградил своего коллегу по сериалу «Слуга народа» Боклана орденом «За заслуги»
Политика
Зеленский наградил своего коллегу по сериалу «Слуга народа» Боклана орденом «За заслуги»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении актера Станислава Боклана орденом «За заслуги» III степени.

Соответствующая информация указана в документе, опубликованном на сайте главы Украины. Ранее Боклан был коллегой Зеленского по сериалу «Слуга народа». Там актер сыграл роль премьер-министра страны Юрия Чуйко. Он также известен по ролям в сериалах «Когда мы дома», «Папик» и «Крепостная».

Зеленский наградил орденом известных артистов «за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство». Соответствующее решение глава государства принял по случаю Дня украинского кино.

Ранее президент страны во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом рассказал, что Украина готова принять зимние Олимпийские игры. Зеленский также поздравил Баха с проведением безопасных и успешных Игр в Токио.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский наградил своего коллегу по сериалу «Слуга народа» Боклана орденом «За заслуги»
украина зеленский боклан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru