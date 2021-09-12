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Меган Маркл разозлило решение принца Чарльза лишить титула ее сына
Шоу-бизнес
Меган Маркл разозлило решение принца Чарльза лишить титула ее сына
Prt Scr archewell.com  /  Archewell

Лондон, 12 сентября. Новое решение сына королевы Елизаветы II, принца Чарльза, об упрощении монархии и лишения титулов части родственников вывело из себя принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Будущий король Британии всерьез задумался о реформе, которая упростит монархию в государстве, а также лишит титулов и привилегий часть многочисленных наследников трона, живущих на деньги британских налогоплательщиков. В это число попадает герцог Сассекский с супругой Маркл и сыном Арчи. Уже сейчас наследнику скандальной пары сложно получить титул принца, однако он еще может пользоваться поддержкой монархии.

По данным издания The News International, ссылающегося на слова королевского эксперта Анджелы Левин, Маркл и Гарри остались крайне недовольны решением наследника королевы Елизаветы II. Упрощение монархии Чарльзом герцогиня Сассекская изначально приняла на свой счет. Теперь же разозлившаяся жена принца переживает, что без звонкого титула останется ее первенец.

Отношения в королевской семье после свадьбы принца Гарри стали довольно напряженными. Его отец был обижен на младшего сына за публикацию мемуаров, в которых тот не слишком лестно отзывался о родителе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Меган Маркл разозлило решение принца Чарльза лишить титула ее сына
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