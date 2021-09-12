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NetEasе: Китай может неожиданно ответить на предложение России купить самолеты Су-35
Армия
NetEasе: Китай может неожиданно ответить на предложение России купить самолеты Су-35
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 12 сентября. Российское предложение Китаю о покупке истребителей Су-35 может получить неожиданный ответ. К такому мнению пришли аналитики из КНР.

Обозреватели китайского издания NetEasе в своем материале пишут, что Москва может предложить Пекину приобрести российские самолеты. Как передает «ПолитРоссия», это будет не первое такое предложение, ранее КНР уже закупала партию из 24 Су-35 в 2018 году.

Эксперты отмечают, что Россия и Китай активно развивают сотрудничество и партнерство в последние годы и не намерены на этом останавливаться. В этой связи покупка Пекином очередной партии истребителей кажется вполне логичным шагом, тем более что они прекрасно себя зарекомендовали, в частности, на азиатском рынке.

«Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком сбыта российского оружия. На недавно прошедшем международном форуме "Армия-2021" Россия подписала много контрактов на поставку вооружения, и значительная их часть пришлась на азиатские страны», — напомнили китайские журналисты.

Однако в этот раз Китай может ответить отказом на предложение России, что для последней будет весьма неожиданно. Но связано это будет не с качеством Су-35, уверены эксперты. Дело в том, что КНР делает ставку на свои истребители J-16 и J-11D, которые неплохо себя зарекомендовали. Именно они будут приобретаться для нужд Народно-освободительной армии Китая.

Ранее сообщалось, что посол Китая в США Цинь Ган призвал США прекратить ухудшать отношения с Пекином. По его мнению, стороны должны решить разногласия, однако сначала необходимо создать особые условия для диалога.

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россия китай су-35
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