Стоимость сжиженного газа на бирже продолжает снижаться

Санкт-Петербург, 12 сентября. СУГ упал в цене в ходе торговой сессии Петербургской площадки.

Ценник на сжиженные углеводородные газы, которые используются как газомоторное и бытовое сырье, снизился на 6,3%, достигнув отметки в 43,96 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствует территориальный индекс европейской части страны.

Согласно информации Петербургской международной товарно-сырьевой платформы, топливо продемонстрировало ослабление два дня подряд. При этом с начала осени энергоноситель снизился в цене на 11%. Об этом пишет ТАСС.

Стоимость бензинового топлива также шла на спад. В течение торгового дня Аи-92 дешевел на 0,7%, до значения в 54,84 тыс. рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 уменьшался на 0,4%, до 58,4 тыс. рублей за тонну, а тонна сырья для реактивных моторов снижалась на 0,7% и достигала 48,97 тыс. рублей.

Министерство энергетики страны ранее советовало отечественным организациям в секторе переориентировать свои поставки СУГ на удовлетворение внутренних нужд.