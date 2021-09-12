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Лукашенко заявил о новых рисках и угрозах у западных рубежей Союзного государства

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 15:26
Армия
Лукашенко заявил о новых рисках и угрозах у западных рубежей Союзного государства
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 12 сентября. Союзное государство сталкивается с новыми рисками и угрозами у западных рубежей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выступая во время награждения военнослужащих, участвующих в учениях «Запад-2021», он назвал российско-белорусские маневры важным элементом подготовки войск на фоне «непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада».

«Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ», — отметил Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что учения подтвердили боеспособность армий двух государств, а также их готовность «к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости».

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» стартовали на полигонах двух стран 10 сентября. К маневрам привлечено около 200 тысяч солдат, 760 единиц боевой техники, более 290 танков, а также 15 кораблей.

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белоруссия лукашенко союзное государство запад-2021
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