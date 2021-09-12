Анна Снаткина поздравила родителей с рубиновой свадьбой

Москва, 12 сентября. Российская актриса Анна Снаткина, наиболее известная по главной роли в сериале «Татьянин День», разместила на своей странице в Instagram архивный снимок родителей. Таким образом артистка поздравила маму и папу с годовщиной свадьбы, пишет Teleprogramma.pro.

Елена Михайловна и Алексей Владимирович женаты уже 40 лет. Анна поздравила родителей с рубиновой свадьбой и поблагодарила их за подаренную ей и ее сестре Марии жизнь, а также безмерную любовь.

«40 лет вместе! 40 лет рядом! С рубиновой свадьбой, мои любимые, драгоценные, теплые, вдохновляющие, любящие, несущие тепло и свет папа и мама. Спасибо вам за то, что вы есть у нас с сестрой», — подписала публикацию актриса.

Родители Снаткиной — потомственные авиастроители. Отец актрисы занимался строительством летательного аппарата «Буран», а мама трудится в Московском авиационном институте.

Анна Снаткина на протяжении восьми лет счастлива в браке с актером и комиком Виктором Васильевым. Мужчина играл в КВН в составе сборной Санкт-Петербурга и выступал в Comedy Club. Они воспитывают восьмилетнюю дочь Веронику.

Афишировать личную жизнь женщина и ее супруг не любят. Церемония бракосочетания состоялась в 2012 году в Зимнем дворце при закрытых дверях, и на нее были приглашены только близкие друзья и родственники. Даже сейчас Снаткина и Васильев редко выкладывают семейные фотографии, считая, что личное должно оставаться личным.

При этом архивными фотографиями актриса делиться любит и делает это часто. Так, недавно она выложила фотографии из детства.