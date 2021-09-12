Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 16:50
16:49
Происшествия
Трехлетний мальчик погиб под колесами китайской иномарки в Нижегородской области
16:43
Политика
Песков рассказал о программе Путина во время визита в Белоруссию
16:41
Политика
Зрители C-SPAN сочли позором уход Байдена с выступления его жены
16:40
Происшествия
В Туле 64-летнюю женщину убило током в душе
16:38
Шоу-бизнес
Бузова показала зону паха в обтягивающих лосинах, несмотря на запреты Хромченко
16:35
Политика
Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории
16:35
Армия
Латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой в центре города
16:34
Армия
ВС РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021»
16:29
Общество
Ушел из жизни российский лингвист Венедиктов
16:26
Шоу-бизнес
«Мне предстоит умереть»: вернувшаяся на сцену после срыва Макеева обратилась к фанатам
Все новости

Муж Грачевой вспомнил о знакомстве с семьей молодой супруги

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 15:16
Шоу-бизнес
Муж Грачевой вспомнил о знакомстве с семьей молодой супруги
vk.com  /  Маргарита Грачёва

Москва, 12 сентября. Второй супруг Маргариты Грачевой Максим Андрющенко рассказал подробности знакомства с детьми блогера и ее семьей после трагического происшествия в жизни женщины.

Грачева стала часто появляться в медиапространстве после чудовищного инцидента с бывшим мужем — супруг на почве ревности отвез жену в лес, где отрубил ей кисти рук, одумался и отвез пострадавшую в больницу. Мужчину посадили на 14 лет, а Грачева смогла оправиться от потрясения и завести новую семью.

В интервью StarHit новый муж блогера рассказал, как познакомился с ее детьми от первого брака. По его словам, сначала дети были заинтересованы татуировками Андрющенко, чуть позже их связала крепкая дружба. После знакомства с наследниками новый возлюбленной Грачевой навестил ее родителей. При этом говорить о бывшем муже своей супруги он не готов.

«Он не достоин того, чтобы о нем говорили. У нас не будет личной встречи», — вспомнил Андрющенко.

Замуж во второй раз Грачева вышла в 2019 году. Совсем недавно она родила третьего ребенка, первенца для нового мужа. Мальчика назвали Ярославом. Скрывать лицо новорожденного блогер не стала, сразу же поделилась с подписчиками его фотографиями.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Муж Грачевой вспомнил о знакомстве с семьей молодой супруги
семья грачева андрющенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru