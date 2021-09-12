Муж Грачевой вспомнил о знакомстве с семьей молодой супруги

Москва, 12 сентября. Второй супруг Маргариты Грачевой Максим Андрющенко рассказал подробности знакомства с детьми блогера и ее семьей после трагического происшествия в жизни женщины.

Грачева стала часто появляться в медиапространстве после чудовищного инцидента с бывшим мужем — супруг на почве ревности отвез жену в лес, где отрубил ей кисти рук, одумался и отвез пострадавшую в больницу. Мужчину посадили на 14 лет, а Грачева смогла оправиться от потрясения и завести новую семью.

В интервью StarHit новый муж блогера рассказал, как познакомился с ее детьми от первого брака. По его словам, сначала дети были заинтересованы татуировками Андрющенко, чуть позже их связала крепкая дружба. После знакомства с наследниками новый возлюбленной Грачевой навестил ее родителей. При этом говорить о бывшем муже своей супруги он не готов.

«Он не достоин того, чтобы о нем говорили. У нас не будет личной встречи», — вспомнил Андрющенко.

Замуж во второй раз Грачева вышла в 2019 году. Совсем недавно она родила третьего ребенка, первенца для нового мужа. Мальчика назвали Ярославом. Скрывать лицо новорожденного блогер не стала, сразу же поделилась с подписчиками его фотографиями.