Бузова показала зону паха в обтягивающих лосинах, несмотря на запреты Хромченко

Москва, 12 сентября. Популярный народный стилист РФ Эвелина Хромченко в очередном выпуске шоу «Модный приговор» уже не в первый раз заявляет, что появляться на улице в штанах с облегающей зоной паха неприемлемо, пишет Teleprogramma.pro. Люди невольно будут переводить взгляд именно на то место, которое по определению не должно транслироваться и демонстрироваться напропалую. Именно поэтому Хромченко рекомендует либо надевать их только на тренировку, либо примерять с жакетом, кофтой или блузкой чуть ниже линии бедер.

Ольга Бузова же к советам «народного стилиста» прислушиваться не стала. Звезда очень любит появляться на публике в леггинсах и коротеньких топах, причем не только во время занятий физической культурой.

Но на этот раз теледива превзошла саму себя, не просто надев облегающие брюки, а примерив фасон, практически «впивающийся» в зону паха, которую телеведущая «Модного приговора» настоятельно просит обходить стороной. На звезде был и жакет средней длины, который она не захотела застегивать.

Ольга Бузова очень любит облегающую одежду. Ей нравится подчеркивать свою изящную фигуру и вызывать восторженную реакцию поклонников. В апреле текущего года она нанесла визит в один из торговых центров Барнаула. На встрече с подписчиками девушка предстала в твидовом жакете, похожем на тот, что носила Коко Шанель. На стройных ногах экс-ведущей «Дома-2» и бывшей девушки блогера Давы красовались джинсы с аппликацией. На голове звезды поселился бант оттенка слоновой кости. Она всегда знает, как поразить публику.

Ранее телеведущая пообещала обеспечить финансово девушку, которую ей удалось отговорить от аборта.