«Они для меня королевы»: Винер-Усманова объяснила свои слова про «мокрых куриц» Авериных

Москва, 12 сентября. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подтвердила, что ее слова «мокрые курицы» прозвучали в адрес сестер Авериных.

Винер-Усманова призналась, что назвала сестер Авериных «мокрыми курицами», когда гимнастки сообщили ей о планах завершить карьеру из-за скандала на токийских Играх-2020, чтобы поднять их боевой дух.

«Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня «мокрые курицы». А так они были для меня королевы всегда», — объяснила она в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье на Олимпиаде в Токио, ее сестра Арина вовсе осталась без медали, заняв по итогам выступления четвертое место. Золотая награда неожиданно досталась израильтянке Линой Ашрам, которая во время упражнения с лентой допустила грубую ошибку — уронила предмет. При этом судьи посчитали, что представительница Израиля достойна награды наивысшей пробы.