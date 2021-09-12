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Растрепанный Ширвиндт попросил у Добронравова баржу в подарок
Шоу-бизнес
Растрепанный Ширвиндт попросил у Добронравова баржу в подарок
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 12 сентября. Актер Александр Ширвиндт записал забавное поздравление артисту Федору Добронравову, который отметил юбилей. Звезда намекнул, что не против получить баржу в подарок от друга.

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов отпраздновал день рождения 11 сентября, артисту исполнилось 60 лет. Актер Александр Ширвиндт не оставил без внимания торжественное событие и записал для друга необычное поздравление в Instagram. Артист обратился к юбиляру с теплыми пожеланиями, а затем неожиданно сообщил, что готов разделить с ним подарки. Ролик опубликовал сын звезды, телеведущий Михаил Ширвиндт.

«В кроссвордах ты мелькаешь, часы со своим лицом ты мне подарил. Дело за небольшим — за кораблем. Умоляю, когда тебя нарисуют на какой-нибудь барже или сухогрузе, прокати меня или лучше подари, как те часы, которые я уже ношу», — попросил артист.

Ролик Ширвиндта вызвал восторг у поклонников. Помимо необычной просьбы, фанаты отметили растрепанный внешний вид артиста — многие в комментариях сравнили его с домовенком Кузей.

Недавно телеведущая Елена Малышева отпраздновала важную дату — 34 года в браке с ученым Игорем Малышевым. Звезда опубликовала трогательное поздравление и показала кадры со свадьбы.

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день рождения ширвиндт добронравов
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