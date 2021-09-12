Японские военные обнаружили у берегов страны китайскую подводную лодку

Токио, 12 сентября. Иностранная подводная лодка была замечена у берегов японского острова Амами-Осима в Восточно-Китайском море, сообщает минобороны страны.

По данным военного ведомства, субмарина принадлежит Китаю. Соответствующие выводы были сделаны, так как неподалеку от нее действовал китайский эсминец класса Luyang III. Утром в воскресенье, 12 сентября, подлодка продвигалась на запад к островам, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. При этом в японские территориальные воды она не входила.

Ранее также сообщалось, что Япония подняла в воздух истребители для сопровождения российского Ан-26. В Токио утверждают, что военно-транспортный самолет якобы дважды нарушил воздушное пространство страны. Министерство иностранных дел Японии уже выразило России протест в связи с инцидентом.