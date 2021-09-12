Без порочащих связей: украинцев заставят перестать общаться с российскими родственниками

Представители сразу несколько крайне правых организаций Украины обратились к официальному Киеву с требованием ввести санкции против граждан Незалежной, регулярно контактирующих с проживающими в России родными и близкими. Как утверждают авторы потенциального нововведения, это позволит «повысить уровень национального сознания украинцев и окончательно оградить их от влияния Кремля». Указанное требование прозвучало на фоне внесенного в Верховную раду проекта постановления о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генштаба РФ «террористическими организациями». По мнению независимых экспертов, Украина объявила Москве пропагандистскую войну. Чем эта война может закончиться, выяснял корреспондент ФАН.

Идея рассмотрения на уровне Совбеза ООН вопроса о «террористическом статусе» ФСБ и ГУГШ России была обнародована в Верховной раде депутатами от пропрезидентских фракций «Слуга народа» и «За будущее». Согласно основным положениям документа, зарегистрированного в украинском парламенте под номером 6001, в обозримом будущем все украинцы, так или иначе контактировавшие с российскими спецслужбами, окажутся «под колпаком» украинских правоохранителей. В случае, если Рада после принятия этого документа официально обратится к Совету Безопасности ООН с соответствующей просьбой, сотни тысяч граждан, проживающих на территории от Ужгорода до Славянска, пройдут своеобразную «проверку на патриотизм». Дескать, даже в общении с российскими родственниками украинец может «выдать агентам Кремля важную информацию». Какими именно методами в данном контексте станут действовать стражи закона, пока не сообщается.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Сейчас в информационном пространстве Незалежной активно насаждается мнение о том, что каждый второй россиянин так или иначе сотрудничает с ФСБ, а, следовательно, его родные и близкие на Украине могут быть причастны к антиукраинской деятельности, — сказала Федеральному агентству новостей киевский социальный психолог Елена Мильто. — Подобная паранойя уже стала обыденным для нашего общества явлением. Под различными предлогами украинцев не выпускают на работу в Россию, а для того, чтобы проведать ближайших родственников в РФ, людям необходимо заполнять сотни документов и ждать соответствующего решения по несколько месяцев».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

В этом есть необходимость, уверен один из создателей документа №6001, нардеп Рады Олег Дунда («Слуга народа»).

«Мы обязаны пресечь любую деятельность вражеских [российских] спецслужб на территории Украины и свести к минимуму их влияние на граждан Украины», — многозначительно заявил народный избранник.

При этом назвать конкретные случаи проявления такой «деятельности» Олег Андреевич так и не смог.

Ему на помощь в упомянутой «идеологической борьбе» пришли на помощь местные националисты. В частности — активисты организаций «Правый сектор»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ), «Национальный корпус»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) и «Тризуб Степана Бандеры»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) предложили команде украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля «показательно наказывать» граждан, продолжающих контактировать с россиянами.

«Настоящий (идейный) украинец должен в буквальном смысле этого слова обрубить все порочащие его связи с Московией, — говорится в совместном документе украинских радикалов. — Если человек этого не сделает, его необходимо либо отправить на постоянное место жительство в Россию, либо ограничить в правах на родине».

Под словосочетанием «ограничить в правах» в данном контексте националисты подразумевают лишение отдельно взятого гражданина принимать участие в выборах и занимать государственные должности. Полномочия проверки «гражданской лояльности» праворадикалы предлагают предоставить сотрудникам Службы безопасности Украины.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Справедливости ради стоит отметить, что ни документ 6001, ни инициатива крайне правых сил в течение ближайших нескольких месяцев Верховной радой и кабмином Украины рассмотрены не будут.

«У парламента и правительства есть много других, более насущных дел, а про Совбез ООН вообще не может быть и речи, — сказал корреспонденту ФАН активист киевской общественной организации «Вместе» Юрий Когут. — Но факт остается фактом: определенные силы на Украине в «пропагандистской войне» с Россией перешли в наступление. И моральными жертвами этой войны в той или иной степени могут оказаться сотни тысяч украинцев».

1 Организация запрещена на территории РФ.