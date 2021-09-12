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Безопасность поставок газа в Европе повысится благодаря «СП-2»

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 15:04
Экономика
Безопасность поставок газа в Европе повысится благодаря «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 сентября. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может быть осуществлен на фоне максимальных цен на газ в Европе. Эксперты оценили перспективы энергорынка после запуска.

Биржевая стоимость голубого топлива сейчас находится уже за пределами некогда рекордного значения в 700 долларов за 1 тыс. «кубов». Европейские страны значительно снизили добычу газа, а ПХГ региона заполнены недостаточно перед началом зимнего сезона. Данная совокупность факторов предваряет старт нового газопровода. Об этом пишет газета «Известия».

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что пуск природного газа по российскому трубопроводу окажет незначительное влияние на цены энергоносителя. Дополнительным сдерживающим фактором здесь выступит законодательство Европейского союза, а также текущий высокий ценник.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что использование «Северного потока — 2» позволит получать большую выгоду как российским экспортерам топлива, так и европейским потребителям.

Перед «Газпромом» стоят задачи по сертификации труб, а также получению статуса независимого оператора для компании Nord Stream 2 AG, чтобы эксплуатировать «СП-2» на все 100%. Эксперт Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович полагает, что для РФ будет выгодным использование газопровода даже на мощности в 50%, учитывая нынешнюю стоимость сырья.

Общая безопасность газового рынка Европы существенно повысится, полагает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева, так как объем добычи топлива на территории региона уменьшился. На ключевых моментах для запуска проекта ранее сфокусировался еще один эксперт правительственного финуниверситета Игорь Юшков.

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Газпром евросоюз газопровод Северный поток — 2
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